انطلاقا من دورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، وتتويجا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين العماني والكويتي، رعت الشركة التجارية العقارية زيارة أكاديمية الفهود الرياضية العمانية إلى الكويت، حيث أقامت مباريات كرة قدم ودية للأكاديمية في مزرعة نجايب، كما دعا رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية والرئيس الفخري لأكاديمية الفهود الرياضية العمانية عبدالفتاح محمد رفيع معرفي جميع أعضاء أكاديمية الفهود الرياضية الى حفل عشاء أقيم على شرفهم في ديوان آل معرفي الواقع في منطقة الدسمة.



والجدير بالذكر أن أكاديمية الفهود تم تأسيسها عام 2018 وهي تعنى بتنشئة الأطفال على حب الرياضة والفنون، وتضم الأكاديمية بين جنباتها عددا من الأطفال الأيتام الذين تهتم بهم في عدة مجالات في سلطنة عمان.



وعبر عبدالفتاح محمد رفيع معرفي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا حرصه الدائم على توطيد العلاقات التي تجمع الكويت وسلطنة عمان.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية الفهود الرياضية سعيد بن صالح البلوشي إن هذه الزيارة أتت لتعبر عن حب أبناء سلطنة عمان للكويت، ولبت الأكاديمية دعوة عبدالفتاح معرفي لتكون جزءا من المبادرات الاجتماعية الخاصة بالشركة التجارية العقارية.



وشكر البلوشي كلا من عبدالفتاح معرفي وفريق عمل الشركة التجارية العقارية على دعوتهم ودعمهم للأكاديمية.