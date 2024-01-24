أكد نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن التعليم حجر الزاوية في مشاريع الجمعية داخل الكويت وخارجها.



جاء ذلك في تصريح له تزامنا مع اليوم الدولي للتعليم الذي يتم الاحتفال به في الرابع والعشرين من شهر يناير، مبينا ان الجمعية تولي اهتماما كبيرا للتعليم نظرا لدوره في تطوير المجتمعات وتغيير واقعها إلى الأفضل، معتبرا التعليم المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.



وفيما يتعلق بالمشاريع التعليمية داخل الكويت، قال: لدينا مدارس النجاة وهي مدارس غير ربحية عددها 17 مدرسة يدرس بها 13 ألف طالب، ويعمل بها 750 معلما ومعلمة، وتهدف إلى المساهمة في بناء جيل صالح يحافظ على تقاليد المجتمع الكويتي الأصيلة، ويستطيع حمل المسؤولية، والمساهمة في بناء وطنه.