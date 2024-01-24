دشنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية باكورة مشاريعها الخيرية داخل الكويت في 2024 بمعرض للملابس الشتوية، دعما للفئات المستحقة داخل الكويت، وذلك بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.



وقالت مديرة العمل النسائي بالجمعية منى سلمان بن عيسى إن المعرض جاء بهدف توفير الكسوة الشتوية للمحتاجين، وإدخال الفرحة والدفء إلى قلوبهم، موضحة أن أعداد المستفيدين من المعرض بلغت 80 أسرة من فئات الأيتام والأرامل والأسر المتعففة، الذين بدت على وجوههم الفرحة والسعادة خلال تلقيهم الكسوة الشتوية.



وبينت بن عيسى أن «الوقف الإنساني» تمد يد العون والمساعدة لكل محتاج على أرض الكويت دون تفرقة، داعية أهل الخير والإحسان لدعم ومساندة مثل هذه المشروعات والمبادرات التي يعود نفعها على الفئات الأشد فقرا واحتياجا.



هذا، وتواصل الجمعية إستراتيجية المشروعات المليونية التي ينتفع بها أكبر عدد من المستحقين، وقد قامت خلال السنوات الماضية في إطار تلك الإستراتيجية بتوزيع عشرات الملايين من أرغفة الخبز بالشمال السوري، بالإضافة إلى 3.5 ملايين وجبة إطعام لطلبة المدارس القرآنية والجامعات في أفريقيا وآسيا وجامعة بالهند، إلى جانب مليوني وجبة إفطار صائم في رمضان.