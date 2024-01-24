أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف حملاتها لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق في كل المحافظات.



وأوضحت أن فرق إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق في المحافظات نفذت عدة جولات تفتيشية لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والطرق.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة سعد الخرينج إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد الخرينج تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لعدة جولات ميدانية بمنطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن رفع 14 سيارة مهملة و13مخالفة تنوعت بين استغلال مساحة ونظافة عامة وبائع متجول، بالإضافة إلى إزالة 5 جلسات مخالفة في شاطئ الوطية.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.