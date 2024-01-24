عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة قطاع التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي عن تكريم الطلبة الفائزين في المسابقات العربية والدولية، وذلك إيمانا بدور القطاع في حرصه على دعم وتشجيع الطلبة المتميزين.



وقالت العنزي في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نظرا لأهمية الأنشطة المدرسية والمسابقات في مساندة المنهج المدرسي، وإيمانا من القطاع بتحفيز الطلبة على المشاركة من خلال تكريمهم، يرجى الإيعاز إلى التواجيه الفنية العامة للمواد بتزويدنا بأسماء الطلبة الفائزين في المسابقات والأولمبيادات العلمية والمشاركات الخليجية والعربية والدولية، معتمدة من قبلكم، آملين أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال حتى يتسنى لنا التجهيز والإعداد لحفل تكريمهم ضمن حفل ختام الأنشطة.