اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي 3 قرارات وزارية بشأن استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها وذلك بناء على توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع وعلى مقترحات إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لقطاع الصحة العامة.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن القرارات الثلاثة تأتي ضمن تحديث الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع والمحافظة على الاستخدام الآمن والسلمي لجميع مصادر الأشعة في البلاد.



وأوضحت أن القرار الأول تضمن اعتماد لائحة أمن المصادر المشعة والنووية، لافتة إلى أنه يوضح المعالم الأساسية لكيفية المحافظة على الاستخدام الآمن والسلمي لجميع مصادر الأشعة في البلاد وكيفية المحافظة عليها من أن يصل إليها أي أفراد غير مخولين بالتعامل مع مصادر الأشعة والمواد المشعة.



وأشارت إلى أن القرار شمل ولأول مرة أمورا تنظيمية مستحدثة، إذ تضمن أمن المواد النووية من خلال آلية الكشف ـ التأخير ـ التصدي والإدارة الأمنية لمنع احتمال السحب غير المسموح للمواد النووية والمواد المشعة.



وبينت أن القرار الثاني حدد الإجراءات والمستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، حيث استهدف القرار تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية للحصول على ترخيص مكان واستخدام لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة وذلك تمهيدا لأن تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع برقمنة جميع خدمات التراخيص للمؤسسات والأفراد خلال الشهور المقبلة من العام الحالي.



وذكرت الوزارة أن القرار الثالث شمل حدود التعرض ومعايير السلامة الإشعاعية للتعامل مع مصادر الأشعة غير المؤينة، إذ يمهد هذا القرار لدولة الكويت الدخول في مجال شبكات الاتصال ومجال إنترنت الأشياء بما يضمن سلامة العاملين وعموم الجمهور والبيئة من مخاطر التعرض إلى المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة من الأشعة غير المؤينة بمختلف الأطياف.