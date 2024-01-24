

حرصت الفنانة منى زكي، على توجيه رسالة شكر لكل النجوم المشاركين معها في فيلم «رحلة 404»، المقرر عرضه في دور السينما 25 الجاري، ومعها في بطولة العمل الذي كان يحمل سابقا اسم «القاهرة مكة»: خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومحمد علاء، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.



وشاركت منى ملصقات الفيلم الدعائية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، والتي ظهر عليها كل فنان من المشاركين فيه، بصورة منفردة، وكتبت: «أحب أن أوجه الشكر لفريق فيلم «رحلة 404» الرائع، الذين استمتعت جدا بالتعاون معهم، أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بكم ومعكم وبمواهبكم الجبارة التي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل».



تدور قصة الفيلم حول امرأة لديها ماض سيئ، وتقرر السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حتى تبدأ حياة جديدة خالية من الذنوب، وخلال رحلتها للسفر إلى مكة، تبدأ في التواصل مع أشخاص لديهم ماض معها لجمع مبلغ السفر، وهنا تبدأ رحلة فلسفية لمعرفة معنى التوبة الحقيقي.