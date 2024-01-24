

ردت الفنانة زينة على محاولات الزج باسمها في واقعة طلاق ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضي، وملاحقتها دوما بالشائعات «المؤذية» في الحياة والعمل، مؤكدة أنها كلما تعرضت للأذى يرد الله اعتبارها ويكرمها أكثر، وطالبت كل من يؤذيها بمضاعفة جهده أكثر حتى يأتيها كرم أكبر.



ونشرت زينة عدة صور لها بملابس المنزل أثناء تواجدها في مقر إقامتها بمدينة دبي، وظهرت وهي تتناول الفاكهة، وعلقت عبر حسابها في «إنستغرام»: «الواحد أدمن أذية الناس علشان ربنا يكرمه.. ممكن شوية أذى كمان من فضلكم».



وتابعت زينة ساخرة من منتقديها ومروجي الشائعات عنها: «حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق ويا ريت لو شوية أذى في السمعة من على الوش، أصل دوول اللي ربنا بيكرم بعدهم جامد الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجة شفافين فعلا».