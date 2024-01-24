مبارك التنيب



قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن حادث التصادم المروع الذي تمثل في تصادم بين مركبة وصهريج وقود على الدائري السادس امس الأول تسبب في اصابة أم وابنتها، وحالتهما غير مستقرة، فيما هرب سائق الصهريج من موقع الحادث وسط ترجيحات بأن الهروب بسبب عدم حيازة رخصة تؤهله لقيادة مركبة محملة بمواد خطرة.



هذا، وصدرت التعليمات بسرعة ضبط الوافد للتحقيق معه، وسجلت قضية تصادم وإصابة.



هذا، وأصدرت قوة الإطفاء العام بيانا قالت فيه: تعاملت فرقة إطفاء مركز الاستقلال عصر الإثنين مع حادث تصادم وحريق بين مركبة وصهريج مواد سريعة الاشتعال على طريق الدائري السادس، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وجرى تسليم الموقع للجهات المختصة.