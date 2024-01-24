عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر بحبس متهمة 4 سنوات وقضت مجددا ببراءتها من حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي بعد ضبطها نائمة وبحالة غير طبيعية بمطعم شهير.



وتتلخص تفاصيل الواقعة في انه تمت إحالة المتهمة وهي بحالة غير طبيعية وهي بالعقد الخامس من عمرها وكانت ترتدي نظارة طبية وتتلفظ بعبارات غريبة.



وحضر دفاع المتهمة المحامي طارق الخرس امام محكمة التمييز وأكد ان الحالة غير الطبيعية لا تبيح لرجال الشرطة القبض عليها وتفتيشها، كما ان هناك خطأ في تطبيق القانون بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه لبطلان الحكم لعدم ايراده نصوص القانون التي أدان بها الطاعنة، وخلو الحكم الاستئنافي المطعون عليه بالتمييز من الأسباب والفساد في الاستدلال والقصور في البيان، مما يعجز قضاء هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.



وأفاد الخرس ببطلان القبض على المتهمة لحصوله دون اذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس او الحالات الأخرى التي يبيحها القانون وبطلان ما تلا من اجراءات وأدلة، ومنها إجراءات أخذ العينة والدليل المستمد منها وعدم الاعتداء بأقوال مجري الإجراء الباطل تأسيسا للمبدأ ما بني على باطل فهو باطل.