منصور السلطان



‏استطاع رجال دوريات حولي إلقاء القبض على 3 أشخاص بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي، وذلك خلال مرورهم بنقطة تفتيش في منطقة السالمية.



وأفاد مصدر أمني لـ «الأنباء»، بأن رجال دوريات حولي أقاموا نقطة تفتيش على مدخل منطقة السالمية مساء أمس، وقد صادف ذلك مرور سيارة «دفع رباعي» بداخلها 3 أشخاص تبين أنهم بحالة تعاط فتم إنزالهم من السيارة، وبالاستعلام عنهم اتضح أن أحدهم من أرباب السوابق، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مواد مخدرة «شبو - كيميكال - حشيش» بالإضافة الى أدوات للتعاطي ومبلغ مالي، فتم اقتيادهم وإحالتهم والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.