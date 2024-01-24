شريف حمدي



تخطت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت مستوى 43 مليار دينار بنهاية جلسة تداولات أمس، وذلك جراء توالي المكاسب اليومية في الجلسات الثلاث الأخيرة بقيمة إجمالية وصلت إلى 492 مليون دينار، وذلك بإضافة 225 مليون دينار بنهاية جلسة أمس، ونحو 206 ملايين دينار بجلسة افتتاح الأسبوع الأحد الماضي، ونحو 61 مليون دينار بجلسة الاثنين.



وكانت التوقعات تشير إلى تخطي القيمة الرأسمالية لهذا المستوى في ظل العديد من المقومات الايجابية التي تدعم أداء سوق الأسهم الكويتي في الوقت الحالي، وأبرزها استمرار عمليات بناء المراكز الاستثمارية استعدادا لمرحلة الكشف عن النتائج المالية السنوية عن 2023، إضافة إلى وجود العديد من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي تتداول عند أسعار مشجعة على الاقتناء بعد تراجع اسعارها بشكل لافت خلال تداولات 2023.



ويضاف إلى ما سبق، حالة التفاؤل السائدة بين صفوف المستثمرين في جميع الانشطة بالإصلاحات المرتقبة من حكومة الكويت الجديدة كونها تولي الملف الاقتصادي اهتماما بالغا.



وأنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها إذ حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعا لافتا ليغلق متجاوزا مستوى 8 آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، وذلك بإضافة 45.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.58% ليصل إلى 8029 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% بمكاسب 19.2 نقطة ليصل إلى 5951 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% بمكاسب 38 نقطة ليصل إلى 7313 نقطة.



واستمرت معدلات السيولة في ارتفاعها التدريجي امس، بنسبة 7.6% بمحصلة 66.1 مليون دينار مقارنة بـ 61.4 مليون دينار أول من امس، وجاء الارتفاع في المؤشرات مدفوعا بعمليات بناء المراكز الاستثمارية على الأسهم القيادية في السوق الأول تحديدا، والتي استقطبت 50.4 مليون دينار تشكل 76.2% من إجمالي السيولة المتداولة، بينما تراجعت حصة السوق الرئيسي من إجمالي السيولة إلى 15.6 مليون دينار بما نسبته 23.8%.



وكان لافتا في جلسة امس، ان 78 سهما شهدت ارتفاعات سعرية جراء استهدافها من شرائح واسعة من المتداولين، وتمثل هذه الأسهم 52.3% من إجمالي الأسهم الموزعة على السوقين الأول والرئيسي، في المقابل تراجعت اسعار 35 سهما، واستقرت قيمة 12 سهما، ولم يجر التداول على 24 سهما.



وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 8 قطاعات تصدرها التكنولوجيا بـ 17.8%، فيما تراجع المؤشر الوزني لقطاع الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت 0.3%، وذلك بعد ارتفاعه في جلستي الأحد والاثنين الماضيين بشكل لافت.



وظهر بوضوح عودة الأسهم البنكية لتصدر المشهد من حيث الأكثر استحواذا على القيمة من خلال تصدر بيتك قائمة الأكثر تداولا بـ 8.5 ملايين دينار، تلاه الخليج بـ 5.8 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 4.7 ملايين دينار.



وارتفعت كميات الاسهم المتداولة بـ 1.1% بإجمالي 267 مليون سهم مقارنة بـ 264 مليون سهم في جلسة الاثنين، وتصدر سهم الخليج قائمة الأكثر تداولات بـ 20.1 مليون سهم، تلاه صناعات بـ 16.2 مليون سهم، ثم الكويتية بـ 15.3 مليون سهم.