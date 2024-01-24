استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حيث نقل لسموه تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب الكويت دوام التقدم والازدهار.



هذا، وقد حمله صاحب السمو الأمير تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.



إلى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيسة دينا إرسيليا بولوارتي زيغارا رئيسة جمهورية بيرو الصديقة، أعربت فيها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجية لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة جوابية لها، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبرت عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية. كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة جوابية له، ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.