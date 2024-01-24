تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د. أحمد بن مبارك قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.



وأعرب بن مبارك عن أطيب تمنياته للوزير اليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة علي الصادق قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت.



وأعرب الوزير الصادق عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.