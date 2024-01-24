الاستثمار في تدريب الموظفين والقيادات الشابة وتطويرهم عبر برامج متميزة

الشركة طورت برنامج المكافآت «نجوم» بما يخدم الطلاب واحتياجاتهم الدراسية



بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، تعيد Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، التأكيد على التزامها الراسخ بتعزيز القطاع التعليمي من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، ومع منتجات مبتكرة وخدمات متطورة، نجحت Ooredoo في كسب ثقة العملاء من مختلف الشرائح على مر السنوات، ما ساهم في تعزيز دور الشركة في تطوير قطاع التعليم في الكويت ودعم تنمية الشباب في البلاد.



ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أطلقت Ooredoo مبادرات وبرامج مبتكرة، وقامت بالتعاون مع العديد من الجهات التعليمية والحكومية في تقديم دعم ومساهمات مهمة لتحسين جودة التعليم في المجتمعات التي تخدمها. تشمل هذه المبادرات توفير تكنولوجيا حديثة للمدارس والجامعات، وبرامج تدريبية للطلاب، وتعزيز الوصول إلى المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، وبفضل جهود Ooredoo، تم تمكين العديد من الشباب والطلاب من الوصول إلى فرص تعليمية متقدمة، وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف ذات جودة في المستقبل.



برنامج التدريب الصيفي



إحدى المبادرات الرئيسية التي ساهمت بها شركة Ooredoo هي برامج التدريب بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب. يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتدريب القادة المستقبليين في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. وعبر تقديم تجارب تعليمية ذات قيمة، لعبت Ooredoo دورا مهماً كمنصة لاكتشاف المواهب، ما أسهم في رسم الطريق نحو مسيرة مهنية متميزة للطلاب الطموحين، الذين يتمتعون بإمكانات كبيرة، ويمكن أن يصبحوا قادة في صناعة المستقبل.



ندوة أمن المعلومات



يتجلى حرص Ooredoo على تطوير التعليم عبر مشاركتها في ندوة أمن المعلومات الإلكترونية في، لتظهر مدى تفانيها في مشاركة المعرفة، واستعدادها للاستثمار على كل الأوجه، في سبيل تحقيق التقدم التكنولوجي. وخلال الندوة، قادت Ooredoo، بكل فاعلية، مناقشات حول أحدث التطورات فيما يتعلق بأمن المعلومات الإلكترونية، وأكدت التزامها بتمكين الشباب ودعم المبادرات التعليمية في قطاع التكنولوجيا.



ولا بد من التنويه بأن Ooredoo حريصة على تنويع مساهماتها لتغطي مختلف المبادرات التعليمية والتثقيفية.



برامج تنمية المواهب الشابة



أطلقت Ooredoo برنامج التدريب الصيفي، وهو برنامج مخصص لتدريب وتمكين الشباب وتهيئتهم لسوق العمل. يعتبر هذا البرنامج الصيفي الشامل فرصة لتمكين المشاركين من اكتساب المهارات الأساسية مثل العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى كيفية خدمة العملاء بأفضل الطرق.



وتؤكد هذه المبادرة المبتكرة التزام الشركة برعاية المواهب ودفع عجلة النمو والتكيف بصورة استباقية مع التغييرات المستمرة التي يشهدها القطاع لتكون جسرا حيويا ووسيلة للتقدم المهني للمواهب الشابة في الكويت، وذلك عبر ربط التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي.



«أسبوع الإنترنت الآمن»



أطلقت Ooredoo الكويت مبادرة «أسبوع الإنترنت الآمن» لتعزيز الاستخدام المسؤول للإنترنت من قبل الأطفال، وذلك بالتعاون مع كل من مدرسة البيان ثنائية اللغة BBS، والمدرسة الأمريكية الدولية AIS. تهدف هذه المبادرة، التي تندرج ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة، إلى تثقيف الجيل الحديث حول طرق الاستخدام الآمن، لضمان حصولهم على أفضل الخبرات والفرص من عالم «الأونلاين».



في ظل تطور نمط الحياة الحالي ووجود العديد من الاستخدامات للتقنيات الحديثة والرقمية، تحرص Ooredoo الكويت على إطلاق مبادرات تتناول أحدث التقنيات الآمنة، خصوصا للأطفال والشباب، سعيا منها إلى خلق عالم أكثر أمانا وترابطا لهم.



حلول رقمية للقطاع التعليمي



وبهدف دعم التحول الرقمي، قدمت Ooredoo حلولا رقمية للقطاع التعليمي عبر منصات تعمل كمزود لبيئة تعلم العصر الجديد، حيث تسعى الشركة جاهدة لمساعدة الطلاب على الاستفادة من التعليم عبر منحهم إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات في جميع الأوقات.



تكريم المواهب الشابة



في لفتة إنسانية مؤثرة، قامت Ooredoo الكويت برعاية جوائز الإنجاز الأكاديمي لأبناء الشهداء، والتي تم من خلالها تكريم وتقدير إنجازات الطلاب الأكاديمية من مختلف المستويات التعليمية، انطلاقا من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الدراسات العليا.



بالإضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo باستخدام مبنى مقرها الرئيسي في قلب الكويت، لتسليط الضوء على الطلاب المتفوقين خلال مواسم التخرج، وذلك عبر عرض صورهم على شاشات المبنى، لتوصل للمجتمع بأكمله إنجازاتهم الرائعة. ومدى افتخار الشركة بهذه العقول النيرة.



الشراكة مع «جرير»



لم تقتصر إنجازات الشركة على تقديم خدمات وتكنولوجيا لتعزيز قطاع التعليم، بل تجاوزت ذلك لتشمل تقديم عروض حصرية واستثنائية. خلال موسم العودة إلى المدارس، قامت Ooredoo بالكشف عن تعاون مستمر مع مكتبة جرير من خلال برنامج الولاء والمكافآت «نجوم». تمكن هذا المبادرة العملاء بسهولة من تحويل نقاطهم إلى قسائم، تستخدم لشراء الضروريات المدرسية، ما يظهر التزام Ooredoo بدعم التعليم ومساعدة الأهالي لتخفيف الأعباء المالية عنهم.



تدريب وتطوير قواها العاملة



وضمن إدراكها لأهمية التعلم، تلتزم Ooredoo بتقديم التعليم المستمر لموظفيها وتستثمر فيه بنشاط. من خلال إقامة محاضرات وندوات وورش عمل، تسعى الشركة جاهدة لزيادة معرفة موظفيها فيما يتعلق بسيناريوهات العمل اليومية. وكجزء من أحدث مبادراتها في مبنى Ooredoo، قامت الشركة بتنظيم جلسات لتعلم لغة الإشارة، واستضافة كتاب ومتحدثين دوليين بهدف تمكين القياديين الشباب، وتعزيز حلول الابتكار.



إن اهتمام Ooredoo بالتعليم يعكس التزامها القوي تجاه مجتمعها وموظفيها. من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات التعليمية والاستثمار في التعليم، تسعى الشركة جاهدة إلى بناء جيل مستقبلي متعلم ومؤهل. هذا، وتقوم الشركة بدور مهم في دعم التعليم وتطوير المهارات في المجتمع، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة فرص التوظيف، كما أن هذا الجهد سيكون له تأثير إيجابي مستمر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وسيعزز من مكانتها كشركة مسؤولة اجتماعيا وملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة.