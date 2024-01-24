

انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 20% تقريبا منذ إطلاق أول الصناديق المتداولة في البورصة في 11 الجاري، والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة، حيث أصبح المضاربون أكثر حذرا بشأن التأثير المحتمل للمنتجات.



وارتفعت العملة الرقمية إلى 49.02 ألف دولار في اليوم الذي تم فيه إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة من جهات الإصدار بما في ذلك، «بلاك روك»، و«فيداليتي إنفستمنتس»، وتم تداول عملة بيتكوين بسعر 39.72 ألف دولار خلال تعاملات الأمس في سنغافورة، بانخفاض قدره 19% عن تلك الذروة.



وبدأت 9 صناديق بيتكوين فورية أميركية جديدة في التداول يوم 11 يناير، في حين تم تحويل صندوق Grayscale Bitcoin Trust - أو GBTC - الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار - من هيكل مغلق إلى صندوق استثمار متداول.



وتدفق صافي 1.2 مليار دولار إلى المجموعة في الأيام الستة الأولى، حسبما كتب إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبيرغ إنتليجنس، على موقع X، واطلعت عليه «العربية Business».



وقال بالتشوناس إن صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة «بلاك روك»، وصندوق «Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund» حصلا على معظم التدفق، بينما خرج 2.8 مليار دولار من صندوق «غراي سكال». ومن بين البائعين كانت ملكية بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، والتي تخلصت من غالبية أسهمها في صندوق Grayscale.



وكتب رئيس قسم الاستراتيجية في «Fundstrat Global Advisors»، شون فاريل: «على مدى الأسبوعين الماضيين، واجهت عملة بيتكوين تحديا بسبب الظروف الكلية الأكثر صرامة - والتي يتضح من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار - وضغوط البيع الكبيرة من المتداولين الذين قاموا بتفكيك مراكز المراجحة الخاصة بـ GBTC جنبا إلى جنب مع تفريغ الأصول العقارية لإفلاس FTX».



وأضاف فاريل أن عمليات التخلص التي تقوم بها FTX من المحتمل أن تؤدي إلى إزالة فائض العرض، ما يشير إلى أن «ضغط البيع المكثف من GBTC قد يهدأ قريبا».