يحض ناشطون مدافعون عن السلام الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة «وقف إطلاق نار» في غزة، على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية احتجاجا على طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأكد ائتلاف مجموعات محلية مناهضة للحرب أطلق على حملته اسم «صوت بوقف إطلاق النار» Vote Ceasefire بأن التحرك يتيح للأميركيين التعبير عن غضبهم حيال تزايد عدد القتلى المدنيين في غزة حيث ترد إسرائيل بقصف جوي وعمليات برية على هجوم حماس غير المسبوق عليها الذي وقع في السابع من أكتوبر.

وجاء في منشور للحملة على منصة «إكس» «على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في حرب غزة فيما رفضت إدارة بايدن جميع المطالب للدعوة إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للدعم الأميركي لإسرائيل». وأضافت «لذا، ننقل معركتنا إلى الميدان الذي يهتم به الديموقراطيون أكثر من أي مكان آخر.. الانتخابات.

بينما سيفوز جو بايدن بشكل مؤكد تقريبا بترشيح الحزب الديموقراطي في وقت لاحق هذا العام، عليه أنه يعرف بأن الطريق للوصول إلى ذلك سيكون طويلا وصعبا إذا رفض الإصغاء إلى ناخبيه». ولم يوضح منظمو حملة «صوت بوقف إطلاق النار» نسبة المشاركة التي ستشكل نجاحا للحملة فيما مازال تأثيرها غير واضح.