

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية م.جاسم النوري بسحب قرار إلغاء إشهار نادي الطموح، موضحا أن القرار جاء مجحفا ومفاجئا ودون سابق إنذار لتقويض كيان قائم متكامل الأركان يمارس نشاطه منذ 6 سنوات ويضم 150 لاعبا ولاعبة وأفرز العديد من الأبطال ويمتلك سجلا حافلا من المشاركات والإنجازات العالمية والإقليمية.



وأوضح النوري في مؤتمر صحافي عقده النادي امس الأول لمناقشة تداعيات قرار إلغاء إشهاره، أن نادي الطموح خلال مسيرته التزم بكل القوانين واللوائح المالية والإدارية، وأن جميع البطولات التي شارك فيها تمت بناء على موافقات مسبقة من هيئة الرياضة ولم تسجل عليه أي مخالفة منذ إنشائه، مشيرا إلى أن النادي تعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب السابق وقدم لها كل البيانات المطلوبة، ولم تتم دعوة النادي إلى أي اجتماع أو لقاء، كما لم توجه إليه أي مخالفة، لنفاجأ أخيرا بالقرار الوزاري الصادم.



واستغرب النوري بأنه في الوقت الذي كنا نتأمل فيه تعدد الأندية الخاصة برياضة ذوي الإعاقات الذهنية لزيادة التنافس واكتشاف المواهب وبناء قاعدة واسعة من الرياضيين، يأتي هذا القرار ليقوض الكيان الوحيد القائم على هذه الرياضة المنجزة الذي قدم للعالم واجهة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية في العديد من المحافل كان آخرها إنجاز أبطاله بإحراز 21 ميدالية قي دورة الألعاب العالمية ببرلين، الذين شرفوا بتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لهم، ووصفهم بالأبطال ووجه بدعمهم.

وجدد النوري الدعوة بإعادة النظر وسحب قرار إلغاء الإشهار. وأكد استعداد النادي للتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في كل الأمور والتعديلات التي قد تراها مناسبة للنهوض والارتقاء برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

فيما قالت أمين صندوق نادي الطموح هناء الزواوي إن قرار إلغاء إشهار النادي يمثل إغلاقا للمتنفس الوحيد لأبنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية لممارسة الرياضة، وإهدارا لجهود 6 سنوات من البناء والعمل الجاد والتعاون بين الإدارة وأولياء الأمور لتمكين هذه الشريحة من أبنائنا وتأهيلهم للإنجاز الرياضي، معربة عن أملها سحب هذا القرار في أسرع وقت وألا تطول فترة وجود أبنائنا في البيوت، رهن الفراغ وتداعياته السلبية المدمرة على هذه الفئة.



من جانبها، استنكرت أمين السر العام لنادي الطموح صديقة الأنصاري القرار المحبط والمفاجئ بإلغاء إشهار النادي بعد إنجازاته المبهرة في 43 مشاركة محلية وإقليمية ودولية بينها 6 بطولات إقليمية و5 ملتقيات وبطولات عالمية ودورتان للألعاب العالمية، تمت جميعها في إطار المسموح به وبحضور وموافقة هيئة الرياضة وبالتعاون والدعم من كل مؤسسات الدولة والهيئات الرياضية التي لم تدخر جهدا في دعم رسالة النادي.



فيما فند الممثل القانوني لنادي الطموح المحامي عبدالعزيز بورسلي عدم قانونية قرار إلغاء الإشهار، موضحا إجماع خبراء القانون وكبار المحامين أن قرار إلغاء إشهار 43 ناديا قرار هش يحمل الكثير من العوار القانوني، ومصيره الإلغاء إذا رفعت الأندية الأمر إلى القضاء الكويتي، ومستندا الى أن القرار خالف رأي الفتوى والتشريع بعدم جواز إلغاء إشهار أندية قائمة تمارس نشاطها.



وتطرق إلى خصوصية بطلان قرار إلغاء إشهار نادي الطموح، مؤكدا أن المواد التي استند اليها قرار الإلغاء وهي المادة 3 والمادة 11 الخاصة بالمقر والموارد المالية، لا تنطبق على نادي الطموح من قريب أو بعيد، وقد قدم النادي للهيئة العامة للرياضة ما يفيد ذلك.