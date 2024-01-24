

هادي العنزي



واصــل القادسيــة صدارته للدوري العام لكرة السلة بتغلبه على القرين 92-59 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات القسم الثاني، ليرفع الأصفر رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل القرين إلى النقطة الـ 14.



وفي مواجهة ثانية، تفوق العربي على اليرموك 106-89، ليرفع الأخضر رصيده إلى 16 نقطة، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الحادية عشرة.



وتقام مساء اليوم مباراتان، حيث يلتقي في الأولى النصر مع الكويت في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد، بأفضلية للأبيض الطامح للمحافظة على لقب الدوري، وتتبعها في الـ 7:30 مواجهة متكافئة تجمع التضامن والصليبخات على الصالة ذاتها.



جاءت مواجهة القادسية والقرين لمصلحة الأول في أغلب مراحلها، وتمكن الأصفر من بسط أفضليته من بداية المباراة، موسعا الفارق مع منافسه الذي افتقد محترفيه بعد إنهاء التعاقد معهم من قبل إدارة النادي بحثا عن الأفضل، وتألق من القادسية عبدالمحسن الموسوي بتسجيله 18 نقطة، واستحواذه على 3 كرات مرتدة «ريباوند».



على الجهة الأخرى، شهدت مواجهة العربي واليرموك ندية في بعض مراحلها، لكن الكلمة العليا كانت دائما للأخضر، ليواصل سعيه نحو حجز مقعد مؤهل إلى «المربع الذهبي» للمنافسة على لقب الدوري، وشهدت المباراة تألق الأميركي كيندال ديفيس الذي سجل 26 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة «ريباوند».