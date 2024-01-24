

دون الكاميروني جويل إمبيد اسمه في سجل الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين «إن بي إيه» بعدما بات تاسع لاعب في التاريخ يسجل 70 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، وذلك خلال فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه سان انتونيو سبيرز 133-123.



وأنهى إمبيد المباراة مع 70 نقطة و18 متابعة و5 تمريرات حاسمة، ونجح في 24 رمية من أصل 41، وفي 21 رمية حرة من 23.



وانضم إمبيد إلى ناد مغلق من اللاعبين في «أن بي ايه» سبق لهم أن سجلوا 70 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، وهم كل من ويلت تشامبرلين (حامل الرقم القياسي مع 100 نقطة سجلها عام 1962)، إلجين بايلور (1960)، ديفيد تومسون (1978)، ديفيد روبنسون (1994)، كوبي براينت (2006)، ديفن بوكر (2017)، دونوفان ميتشل (2023) وداميان ليلارد (2023).



وقاد انجاز إمبيد فريقه فيلادلفيا إلى الفوز السادس تواليا والـ 29 هذا الموسم (مقابل 13 هزيمة) في المركز الثالث في المنطقة الشرقية.



وفي تشارلوت، لم يحل كارل أنتوني تاونز ونقاطه الـ 62، منها 10 ثلاثيات، دون خسارة فريقه مينيسوتا تمبروولفز، متصدر المنطقة الغربية أمام تشارلوت هورنتس 125-128.



في ديترويت، قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس للفوز على بيستونز 122-113 بتحقيقة «تريبل-دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) مع 31 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة.



وفي دالاس، تألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون فسجل الأول 39 نقطة والثاني 34، في فوز فريقهما بوسطن سلتيكس على مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش 119-110.