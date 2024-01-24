

خسر إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام إف سي دالاس 0-1 على ملعب «كوتون بول ستادوم» في مدينة تكساس في الولايات المتحدة الاميركية في مباراة ودية في كرة القدم.



وكان إنتر ميامي سقط في فخ التعادل السلبي أمام منتخب السلفادور الجمعة، فيما يتحضر لخوض جولة تشمل مشاركته في دورة ثلاثية في المملكة العربية السعودية.



وخاض ثلاثي برشلونة الإسباني السابق، ميسي والوافد الجديد المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس اللقاء اساسيا، قبل ان يتم استبداله في الدقيقة 64 برغم تأخر ميامي بهدف.



وافتتح دالاس بعد مرور ثلاث دقائق على صافرة البداية بهدف الكولومبي الأصل خيسوس فيريرا بعد تمريرة من بول أريولا.



ومرر ميسي، المتوج مع الأرجنتين بمونديال قطر 2022، كرة رائعة إلى سواريس داخل المنطقة، إلا أن تسديدة الاخير «على الطاير» مرت بمحاذاة القائم في الشوط الأول.



ويستهل إنتر ميامي الموسم الجديد للدوري الاميركي بمواجهة ريال سولت لايك في 21 فبراير المقبل. ويغادر إنتر ميامي إلى السعودية لخوض دورة ودية ثلاثية يلاقي خلالها الهلال في 29 الجاري، والنصر في الاول من فبراير في مواجهة ستجمع مجددا بين النجمين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدافع عن ألوان النادي السعودي.



ويسافر ميامي لاحقا إلى آسيا لخوض مباريات ودية ضد فريق من منتخب هونغ كونغ على الأراضي الصينية في 4 فبراير المقبل، قبل مواجهة فريق فيسيل كوبي الياباني في طوكيو بعد ثلاثة أيام.



وسيعود إنتر ميامي إلى الولايات المتحدة لخوض مباراته التحضيرية الأخيرة للموسم الجديد أمام الفريق الذي ترعرع فيه ميسي نيويلز أولد بويز الارجنتيني في 15 منه.