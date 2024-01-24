

بلغ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف أول عالميا، الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الـ 11 في مسيرته بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-3) و4-6 و6-2 و6-3.



وقال الصربي الذي احتاج إلى 3 ساعات و45 دقيقة للتغلب على المصنف 12 عالميا: «كان الجو حارا للغاية». وأضاف: «الأمر مرهق من الناحيتين الجسدية والذهنية. تصفيق حار لفريتز على الأداء الرائع اليوم وفي هذه البطولة».



ولدى السيدات، تابعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا وحاملة اللقب، مشوارها بنجاح بفوزها السهل على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الحادية عشرة 6-2 و6-3، وضربت موعدا مع الأميركية كوكو غوف الرابعة والفائزة على الأوكرانية مارتا كوستيوك 7-6 (8-6) و6-7 (3-7) و6-2.