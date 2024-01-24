

يستقبل ملعب «كرافين كوتاج»، مباراة مهمة وقوية تجمع بين فولام وضيفه ليفربول مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول على ملعب آنفيلد بهدفين مقابل هدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات من أجل حسم التأهل، والوصول للمباراة النهائية، بينما سيعمل فولام على استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة وخطف بطاقة العبور من أصحاب الضيافة اليوم.



وفي ختام المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، خيم التعادل السلبي على مواجهة برايتون وضيفه ولفرهامبتون.



ولم ينجح كلا الفريقين في استغلال الفرص السانحة لكليهما طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.



ورفع برايتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بفارق 3 نقاط خلف وست هام صاحب المركز السادس. على الجانب الآخر، رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر.