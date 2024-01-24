

الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع المنتخب العراقي لكرة القدم إلى تأكيد صدارته للمجموعة الرابعة، عندما يلتقي نظيره الفيتنامي في 2:30 عصر اليوم بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023، وفي نفس التوقيت تلتقي اليابان مع إندونيسيا على ستاد الثمامة لحساب ذات المجموعة.



يدخل المنتخب العراقي مباراة اليوم وهو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها بالفوز على إندونيسيا (3-1)، وعلى اليابان (2-1) في الجولة الثانية، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن كل من اليابان الثانية وإندونيسيا الثالثة، فيما تحتل فيتنام المركز الأخير بلا رصيد.



ويبدو العراق الساعي إلى تحقيق لقبه القاري الثاني بعد الأول عام 2007، الأرجح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، خصوصا في ظل أداء المنتخبين خلال أول جولتين من المنافسات، فضلا عن امتلاكه تشكيلة مميزة مقارنة بفيتنام التي لا تملك في تشكيلتها عناصر خبرة.



وتبحث فيتنام عن تحقيق المستحيل أمام العراق وتحقيق فوز تاريخي قد يجعلها تنافس على التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، فضلا عن مواصلة الظهور بصورة جيدة بعدما قدمت مباراتين جيدتين في الجولتين الأولى والثانية رغم الهزيمة. في حين تبحث اليابان عن تعويض خسارته الماضية أمام العراق 1-2، في الجولة الثانية، واستعادة التوازن بتحقيق الفوز على إندونيسيا، لتقليل الضغط على منتخب «الساموراي»، لاسيما أن الشارع الياباني يطالب بإقالة المدرب هاجيمي مورياسو، بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه أمام العراق، ونجاته من فخ المنتخب الفيتنامي والذي تفوق عليه 2-1، قبل أن يحول المنتخب الياباني تأخره إلى فوز 4-2 في الجولة الأولى.



ويمتلك هاجيمي مورياسو العديد من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية، وتكمن قوة المنتخب الياباني في قدراته وأسلوبه الهجومي، حيث يعول المدرب على مهاجمه تاكومي مينامينو الذي سجل هدفين في مرمى فيتنام، بالإضافة لزميله كايتو ناكامورا، وكذلك واتارو إيندو الذي سجل هدف في المباراة الماضية أمام العراق، بجانب باقي العناصر التي تجعل حظوظ المنتخب الياباني كبيرة في تحقيق الفوز من أجل التأهل بشكل رسمي لدور الـ 16.



ويقود منتخب إندونيسيا، المدرب الكوري الجنوبي شين تاي يونغ، والذي يتطلع بدوره لتحقيق الفوز من أجل التمسك بالفرصة الأخيرة في التأهل، على الرغم من أنه لم يخف أن المهمة أصبحت صعبة للغاية أمام المنتخب الياباني، لكنه سيعمل على تقديم كل ما يمكن من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.