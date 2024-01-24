بقلم: ناصر العنزي



من لم يشاهد هدف كابتن منتخب قطر حسن الهيدوس في مرمى الصين لم يعش لحظة إعجاب واندهاش وتصفيق وفات عليه التفاعل مع مثل هذه الأهداف التي نادرا ما نشاهدها في ملاعبنا، الأهداف الجميلة تتكرر كثيرا، لكن الأهداف «الملعوبة» والمتفق على تنفيذها من كرات ثابتة لا تأتي بسهولة، وقد يصعب وصف هدف الهيدوس لمن لم يشاهده بعدما أشرك مدرب «العنابي» ماركيز لوبيز لاعبيه أكرم عفيف وحسن الهيدوس بديلين في الشوط الثاني، وقد أوصاهما بتنفيذ ما اتفقوا عليه قبل المباراة، ومن ركلة ركنية في الدقيقة «66» مرر عفيف الكرة بإتقان إلى خارج منطقة الجزاء بدلا من إرسالها إلى الداخل وكان بانتظارها الهيدوس في مكان خال من الخصوم وسددها «على الطاير» وقبل أن تلامس الأرض قذيفة انفجرت في مرمى الحارس الصيني يان جونلينغ.



ويجرنا الحديث إلى الحالة الفنية المتدهورة التي ظهر عليها «التنين» الصيني في هذه البطولة بعدما كان من أقوى فرق آسيا ومنافسا على المراكز المتقدمة، حيث لم يسجل أي هدف في مبارياته الثلاثة، وكأن مدربه الصربي الكساندر يانكوفيتش أتى للدوحة بدون مهاجمين، والفريق الذي لا يسجل في 3 مباريات متتالية لا يمكن الاعتماد عليه، والصينيون تحديدا لنا معهم ذكريات طويلة في كأس أمم آسيا وتبادلنا معهم الفوز، ومازال جمهور «الأزرق» في فترته الذهبية يتذكر صرخة المعلق القدير خالد الحربان «مو وقته يا سامي» بعدما خسرنا نصف النهائي أمام الصين في نسخة 1984 في سنغافورة بعدما كنا الأقرب للمباراة النهائية.



٭ اليابانيون سيثأرون اليوم من خسارتهم أمام العراق، من بوابة المنتخب الإندونيسي الذي شاءت الأحداث أن تجعله في وجه «المدفع» لصد مهمة يابانية انتحارية، إذ ان خسارة منتخب «الساموراي» قد تخرجه من البطولة مبكرا، ولو حدث ذلك فستكون كارثة على اليابانيين الذي أعلنوا قبل سنوات أنهم يخططون للفوز بكأس العالم، لذلك من المتوقع ان يكون الرد الياباني «عنيفا».



٭ من هو نجم البطولة حتى الآن؟



هم الجماهير، التي أحيت وأشعلت المنافسة في الملاعب وخارجها بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها اللجنة المنظمة والمسؤولون القطريون لقدوم المشجعين ومؤازرة فرقهم بكل مرونة ويسر، وقد شاهدنا جماهير لمنتخبات تشارك لأول مرة مثل طاجيكستان التي تأهلت ثانية عن المجموعة الأولى لدور الـ 16، والاستفادة من الجماهير ليست بحضورها المكثف في المدرجات إنما بتفاعلها طوال المباراة وتشجيعها الحماسي هو الوقود المحرك للاعبين داخل الملعب.