

أكد المدرب المونتينيغري لمنتخب لبنان ميودراغ رادولوفيتش أن الخسارة أمام طاجيكستان 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد جاسم بن حمد في ختام دور المجموعات بالنسبة للمجموعة الأولى لم تكن مستحقة بعد الأداء الذي قدمه المنتخب اللبناني خلال اللقاء، وقال: «أشعر بالفخر بعد المستوى الذي ظهر عليه المنتخب اللبناني، على الرغم من الخسارة والخروج من المنافسة، وقد جاء الأداء جيدا، ويمكن البناء عليه من أجل المستقبل».



واعتبر رادولوفيتش النقص العددي الذي عانى منه منتخب لبنان هو السبب في تحول تقدمهم بهدف إلى تأخر بهدفين، مؤكدا أن ذلك النقص العددي السبب الرئيسي في الخسارة.



وكان لاعب لبنان قاسم الزين قد تلقى البطاقة الحمراء المباشرة (56)، وأكمل منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين.