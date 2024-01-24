قال مركز العجيري العلمي إن برد «الأزيرق» يبدأ في الكويت اليوم ويستمر لثمانية أيام تقريبا، ويأتي ضمن «موسم الشبط» ويكون أشد أيام فصل الشتاء برودة خصوصا في المناطق المكشوفة والصحراوية.



وأوضح المركز في بيان صحافي لـ «كونا» أن النهار يصبح أكثر طولا فيما تقصر ساعات الليل بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي.



وأشار المركز إلى أن موسم الشبط ينقسم إلى نجمين، هما: (النعائم) و(البلدة)، لافتا إلى أن نجم البلدة يبدأ الأحد المقبل ويستمر 13 يوما ويكون الجو فيه باردا رطبا وغير جاف ويبدأ فيه البرد بالانحسار تدريجيا.