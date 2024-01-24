‬بعد ساعات من ضبطية ومصادرة 260 ألف كيس تنباك، تمكن رجال الجمارك في ميناء الشويخ وفي اقل من 24 ساعة من ضبط تهريب مايقارب 324 الف كيس من مادة التنباك الممنوعة، حيث تم امس ضبط شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدولة الخليجية. ‫

‬وقال نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية اسامة خليل الشامي عن ضبط محاولة تهريب مايقارب 324 الف كيس من مادة التنباك الممنوعة الى البلاد عن طريق جمارك ميناء الشويخ، ان رجال الجمارك وفي اقل من 24 ساعة ضبطوا شحنتين قبل هذه الشحنة امس. ‫ ‬وفي التفاصيل، انه بعد وصول الحاوية وهي عبارة عن بضاعة مواد صحية لساحة التفتيش قام المفتش الجمركي بعرضها على جهاز الأشعة بعد الشك فيها فثبت وجود مادة التنباك محشوة في ارضية الحاوية مما استدعى المفتش ان يأمر بتقطيع الارضية الحديدية واخراج اكياس مادة التنباك الممنوعة ، ‫ ‬حيث تم تلحيم ارضية الحاوية من قبل المهرب لإيهام المفتش بأنها خالية وطبيعية إلا أن فراسة المفتش الجمركي هي التي رجحت ضبطها، وكانت تلك المحاولة الثالثة على التوالي وخلال اقل من يوم، لذا كانت الضربة موجعة لمروجي تهريب هذه المواد.