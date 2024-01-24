حقق المدير الفني لمنتخب موريتانيا أمير عبده وعده بإقصاء الجزائر من دور المجموعات كما فعل النسخة الماضية وأخرج غانا.

وخرج أمير عبده في تصريحات قبل مواجهة موريتانيا ووعد بمحاولة إقصاء الجزائر وخطف بطاقة التأهل كثالث المجموعة الرابعة.

وأقصى عبده الجزائر بالفعل بعدما نجح في الأمر نفسه عندما قاد جزر القُمر النسخة الماضية على حساب غانا.

هدف الفوز والتأهل التاريخي لموريتانيا جاء عبر اللاعب يالي ديلاهي بالدقيقة 37 حيث استغل الركلة الركنية التي تم تنفيذها بإتقان ثم تم تشتيتها من مدافعي الجزائر ووصلت إليه ليسددها بقوة داخل شباك الجزائر.

وقد تصدرت أنغولا المجموعة ب7 نقاط بالفوز على بوركينا فاسو 2-0 التي حلت ثانية ب4 نقاط وصعدا سويا الى دور ال16 برفقه موريتانيا التي دخلت ضمن أفضل 4 ثوالث.

لعنة النهائي

واصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019. وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

ومنذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر 6 مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين. ففي النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنغولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.

انتصار تاريخي

فيما حقق منتخب موريتانيا أول انتصار في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا.

ونجح "المرابطون" في تحقيق الانتصار الأول بالمباراة التاسعة في مسيرتهم بالبطولة.

ففي نسختي 2019 و2021 ودع "المرابطون" البطولة بعد الخسارة في الثلاث مباريات بدور المجموعات.

وعقب خسارتين أمام كل من بوركينا فاسو وأنغولا، نجحت موريتانيا في تحقيق انتصار تاريخي على حساب الجزائر صعد بهم إلى ثمن النهائي ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.