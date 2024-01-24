فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشاير أمام سفيرته السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي كما كان متوقعا ، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأقرت هايلي بهزيمتها وهنأت ترامب على الفوز لكنها أكدت استمرارها في السباق وأنّ انتخابات الجمهوريين التمهيدية "لم تنته بعد".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فاز ترامب بـ31613 صوتا (52.9%)، فيما حصدت منافسته هايلي 28210 صوتا (45.8%).

وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك بيانا بعد "الفوز الساحق" الذي حققه ترامب وقالت فيه : "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه الهائل في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير وصنع التاريخ كأول مرشح منافس للحزب الجمهوري يفوز بكل من ولايتي أيوا ونيوهامبشاير! شكرًا لمواطني نيوهامبشاير على دعمكم المذهل للرئيس ترامب".

وأضافت ستيفانيك: "لقد رأيت بنفسي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطاقة والزخم وراء حملة الرئيس ترامب لإنقاذ أمريكا. فالرئيس ترامب لديه من المؤيدين والمتطوعين الأكثر حماسًا من أي حملة في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابعت: "هذا المساء، رفضت نيوهامبشاير أيضًا بأغلبية ساحقة نيكي هايلي ومتبرعيها الديمقراطيين المتطرفين. ومن أجل الجمهورية، فقد حان الوقت لتعليقها حملتها الفاشلة والتوحد خلف الرئيس ترامب لمواجهة الرئيس الأكثر فسادا في التاريخ جو بايدن".

ورغم ذلك بدت هايلي مصرة على مواصلة السباق وقالت ان حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري يعني فوز الرئيس جو بايدن بولاية ثانية .

يذكر أن هايلي هي المنافس الرئيسي لترامب على تحديد مُرشح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكمي نيوجيرسي وأركنساس السابقين كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

من جهة اخرى فاز الرئيس الاميركي جو بايدن بانتخابات الديمقراطيين في نيوهامبشاير.

واعتبرت حملته الانتخابية أنّ فوز دونالد ترامب بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في هذه الولاية يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إنّ "نتائج نيوهامبشاير تؤكّد أنّ دونالد ترامب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري".