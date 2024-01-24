التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر بنائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالكريم الخريجي في مدينة نيويورك حيث تم استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين الكويت والسعودية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

كما تم خلال اللقاء - الذي يأتي في إطار زيارة الشيخ جراح الجابر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية - بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.