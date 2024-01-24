استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمدـ بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والنماء.

هذا وقد حمله صاحب السمو أمير البلاد تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته له بالصحة والعافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التطور والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة لصاحب السمو أمير البلاد التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقد كان في معية سموه نجلاه سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي وسمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.