بنك برقان يطلق نظام انتظار غير مسبوق في جميع فروعه للمرة الأولى في الكويت

في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، أطلق بنك برقان أحدث ابتكاراته في مجال خدمة العملاء، الإصدار الجديد لنظام الانتظار الذي سيتوافر في جميع فروع البنك، وذلك للمرة الأولى في الكويت. ويأتي اعتماد البنك لهذا النظام المتطور في إطار التزامه الدائم بتقديم تجربة مصرفية متميزة تتسم بالسهولة والسرعة، ليكون من الرائدين في تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية في الكويت.

وتعليقا على هذه الخدمة المبتكرة، قال ناصر القيسي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: «يسعدني الإعلان عن إطلاق الإصدار الجديد لنظام الانتظار، الذي من شأنه تقديم تجربة سلسة ومخصصة، والذي يعد بنقلة نوعية في مجال خدمة العملاء، سواء في بنك برقان أو في القطاع المصرفي عامة».

وأضاف: «لقد تم تصميم هذا النظام المبتكر من خلال الربط المباشر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية (تطبيق هويتي) للتعرف على هوية ومعلومات العملاء بهدف تقديم خدمات بنكية رقمية متطورة ومخصصة، وخلق تجربة سلسة وشخصية منذ لحظة دخول العميل إلى الفرع. كما أننا نهدف من هذا النظام الجديد إلى اختصار الكثير من فترات الانتظار، وتحقيق مستوى أعلى من الرضى، لضمان توفير تجربة مصرفية شاملة وقيمة».

وتبدأ هذه التجربة المصرفية المخصصة مباشرة عند دخول العميل إلى أي من فروع البنك، حيث يتم الترحيب باسمه شخصيا وتزويده بتذكرة لانتظار دوره. ويعمل موظفو خدمة العملاء في الفرع على التعامل بمنتهى الدقة مع جميع طلبات واستفسارات العملاء، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة والمخصصة التي تناسب أسلوب حياتهم وتلبي تطلعات وتوقعات كل عميل على حدة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى دائما الى أن يبقى في طليعة الريادة في مجال الابتكارات المصرفية والمالية، حيث يواصل استثمار موارده في تطوير منتجاته وخدماته، ليضمن تجربة مصرفية رفيعة المستوى لعملائه ويسهم في تعزيز الإبداع والتميز في القطاع المصرفي في الكويت.