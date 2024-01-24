عاطف رمضان
اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية عشر من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 13/2/2005 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 25 و 28 يناير 2024 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 يناير 2024 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 31 يناير 2024 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن التصريح الصحفي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي اسماء المواطنين :
0001 خالد محمد عبدالله الباتل
0002 احمد نصار محمد الحريتي
0003 حمد سالم هادي دهمان المري
0004 سعد مطلق جمعان بوسمري
0005 حمد بدر حمد الشايجي
0006 بدر صحن سعد العازمي
0007 وليد حمود فهد الرغيب
0008 محمد ابراهيم عبدالله الحبيل
0009 حسن خليل حسين ميرزا
0010 احمد راشد نافع الجويخ
0011 ثامر ساير عبدالرحمن المطيرى
0012 مشاري عبدالله خالد الصباح
0013 عبدالرحمن حسين سيد على على
0014 عبدالله راشد حمد العازمى
0015 ماجد حزمي مفرح العازمي
0016 محمد خالد شليل بشير
0017 محمد هادى مطيع العجمى
0018 بندر هادى جبران القحطانى
0019 عبدالله عبدالرضا حسن رضا
0020 احمد عبدالله محمد الفويطر
0021 حمد راشد صقر الغوينم
0022 جاسم محمد سالم الحجيلان
0023 عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي
0024 فواز عيد خلف البرازى
0025 عادل سعد فهد العازمي
0026 مطلق نايف مطلق العتيبى
0027 محمد زايد حمد العازمى
0028 خالد عبدالله فالح راعى الفحماء
0029 احمد مبارك على العازمى
0030 ناصر مبخوت مكراد المكراد
0031 فهد جديع عواد العازمي
0032 خالد راشد عبيد الدوسرى
0033 فهد غنيم عبدالله الزعبى
0034 عبدالله سلمان هادي العازمي
0035 علي براك حبيب العازمي
0036 فاضل عباس حسن حيدر
0037 فهد عايد مطلق الحريص
0038 نواف غنام سعد
0039 حماد خالد حماد دغيمان العازمي
0040 محسن عبدالله محمد احمد
0041 فهد زايد محمد العنبر
0042 مبارك راشد عبدالله العجمي
0043 جابر سالم غازي الصواغ العازمي
0044 متعب سعد عايض اسحيب العازمي
0045 باقر جاسم على اشكناني
0046 جابر صالح عبيد العجمى
0047 احمد حميد ناجى القلاف
0048 عبد الرحمن لافى عواد العازمى
0049 نايف حبيب مفلح السبيت
0050 ناصر فهد علي الحجيلان
0051 عبدالله عيسى عبدالله الحبيل
0052 مشارى رجعان جبهان شريان
0053 محمد صقر عبدالله البريكى
0054 حمود خلف مزيد الزايد
0055 خالد جمعه سلطان الشمري
0056 فيحان عوض دابس الرشيدي
0057 فيصل فلاح مفلح السبيت
0058 احمد حمود فهد المويزرى
0059 حسين رجاء حسين العجمي
0060 سالم سعد عبد الهادى حجيلان
0061 مبارك محمد ناصر ملفى
0062 حسين عباس حسين عبدالله عباس
0063 محمد عبدالله رميح الشمرى
0064 حامد مصبح سعيد العازمي
0065 احمد عبدالله سالم بوضريس
0066 سعود راشد دهش الخضارى
0067 بدر فلاح سيف العازمى
0068 راشد فلاح سيف العازمى
0069 حسين علي حسين امير
0070 عبدالعزيز مرشد فالح شنيتير
0071 طارق ابراهيم صالح الوزق
0072 عبدالعزيز احمد عبدالله السند
0073 باسل محمد حمد العجمي
0074 مرزوق حمد على ناصر
0075 بدر مضحى محمد العنزى
0076 فايز براك سالم العازمي
0077 فهد صالح محمد الخميس
0078 ناصر جمعان ناصر العازمي
0079 فاضل ميرزا حسين عبدالله
0080 دغيم سعد دغيم الخرفشي
0081 مشاري سليمان محمد الرشيد
0082 راشد حمد راشد المري
0083 نايف فهد حثلان العجمي
0084 عبدالله سعود عمر العويهان العنزي
0085 ناصر خميس محمد العجمى
0086 سالم عيد سعود الثويني
0087 حسن عباس عبدالله حسين
0088 ضيدان فالح ضيدان السبيعي
0089 سحيم خرصان على العجمى
0090 بدر عبدالله غنام العتيبى
0091 فيصل شعيفان ماجد الدوسرى
0092 عبدالله براك مرزوق العازمي
0093 عادل خالد فلاح نهار
0094 عبدالله عايد نهار الخالدي
0095 مهدى احمد عبدالله القلاف
0096 جاسم محمد مبارك العمانى
0097 براك مهيزع حزام بريكان
0098 نواف مبارك سويد السويد
0099 محمد معيكل سويد العجمي
0100 حمدان مجزع حمدان الشمري
0101 ناصر شبيب سالم عايد العازمي
0102 مزيد سند مزيد الوعلان
0103 عبد الله حميد محمد عبد الله
0104 تركي حمود ذرف غانم الرشيدي
0105 عبدالعزيز مفلح علي جبر
0106 جابر محمد سعود العازمي
0107 نواف حمدان على الخالدي
0108 صامل صغير صامل الخالدى
0109 علي محمد عياد الرشيدي
0110 نواف عبدالله عبدالرزاق البعيجان
0111 عبدالعزيز سالم سليمان الدوسري
0112 عبدالله بداح ناصر السهلي
0113 محمد سالم ثقل الرشيدى
0114 يعقوب يوسف محمد الكندري
0115 موسى معوض دليم الرشيدي
0116 محمد عبدالهادى زيد مبارك الحوري
0117 محمد الهذيلى عبيد فهد
0118 راشد حمد فالح الهاجري
0119 عبدالله على عبدالكريم الشطى
0120 طلال عبيد ثامر العتيبى
0121 مسفر مشرف علي العجمي
0122 فيصل محمد ابراهيم اسماعيل
0123 عايض مبارك عبيد العجمي
0124 مبارك ناصر سعود العجمي
0125 احمد حمد محمد العازمي
0126 منصور محمد منصور العجمي
0127 فيصل غازي فلاح المطيري
0128 علي خالد عبدالمحسن الفرج
0129 طلال علي متعب المهنا
0130 نواف محسن عبدالهادى العجمى
0131 فيصل ضيدان خالد السبيعى
0132 سامى احمد اسد العوضى
0133 نواف صنت دابان الديحاني
0134 راكان فيصل فاضل السنافي
0135 حسن حمد معجب العجمى
0136 عبداللطيف صايد صندوح الظفيري
0137 وليد عبدالله خلف الحربي
0138 نايف لافي خالد المطيري
0139 نوح محمد عبدالله شمس الدين
0140 احمد خالد سمير المطيري
0141 علي عبدالله غلوم اشكناني
0142 احمد يوسف شاهين الفيلكاوي
0143 فيصل عبدالله محمد برجس
0144 احمد مطلق راضي العازمي
0145 عبدالله حمود عبدالرحمن العصيمى
0146 على مضحى حزام العازمى
0147 عبدالله حبيب سعد العازمي
0148 محمد عايض ناصر الشباك
0149 سعود دخيل فهد صباح
0150 ناصر محمد مرزوق العازمى
0151 حمد مسفر محمد المري
0152 ناصر هادي نصار المحرول
0153 جمال مرزوق فضي غالي الرشيدي
0154 عبدالله مطلق شباب العتيبى
0155 عبدالعزيز غنيم مطلق الرشيدي
0156 مبارك خالد خميس فرج خميس
0157 نواف مرزوق عويران النصافي
0158 محمد راشد اجفين الفضلى
0159 راشد شباب مناور العتيبي
0160 فهد علي حمد المري
0161 فيصل مطلق محمد العازمي
0162 فلاح محمد صحن العازمي
0163 حقان محسن حقان العجمي
0164 خالد سليم مرزوق العتيبي
0165 يعقوب يوسف عبدالوهاب الدريع
0166 علي محمد حسين السيد عباس الموسوي
0167 سالم نومان حويل محمد
0168 عبدالرزاق ظاهر عبدالله المطيري
0169 هانى فلاح عبدالله البريكى
0170 فيصل دهيم عوض الرشيدى
0171 فهد عبدالعزيز سعود عطيه
0172 سلمان نومان الخالدي
0173 فلاح حسين فلاح العجمى
0174 موسى حاجي يعقوب ابوالحسن
0175 حبيب خليفه شبيب العازمى
0176 زيد مطلق حمود العنزى
0177 نواف مبارك ثوينى العراده
0178 عبدالله عيد سالم العجمى
0179 احمد فهد فراج العازمى
0180 فهد ملفى هجرس العازمى
0181 حمد ناصر محمد الدوسري
0182 عبدالله مسلط ذعار العتيبي
0183 احمد حامد سليمان الخشنام
0184 فيصل ستار جابر العنزى
0185 عمر حماد عامر العازمى
0186 انور عامر بهلول الظفيري
0187 عيد علي مشعان العتيبى
0188 خالد غازي نمر مهنا
0189 مشعل هادي صنيتان العازمي
0190 سعد صقر سعد الثويني
0191 محمد مبارك زيد المرى
0192 عادل ثلاب فراج العوام
0193 يوسف محمد فلاح العازمى
0194 على عبدالله عبدالهادى الحشار
0195 جراح مشهور ناصر الناصر
0196 عبدالله زيد عبدالله المرزوق العازمي
0197 محمد سالم حمود الرومى
0198 نجم عيد مهدى على
0199 محمد سالم حمد المرى
0200 محمد سالم عوض العازمي
0201 على احمد على يوسف
0202 نواف مفرح راشد الشراكى
0203 طلال محمد مجبل العازمي
0204 محمد عبدالله مرزوق العازمى
0205 طارق حسين شريده الحمدان
0206 مصطفى على محمد الحماد
0207 حمدان حميد حمدان المطيري
0208 حمود براك عرنان العنزى
0209 احمد محمد حسن الكندرى
0210 خالد عيد براك العازمى
0211 نادر سعود سعد العازمى
0212 بدر مشوط راكان العجمى
0213 عبدالله عيسي عبدالله الاستاد
0214 سعد ابراهيم سعد العتيبي
0215 سعد دخيل احمد بداح
0216 عبدالله حماد عبدالله حماد
0217 فيصل سالم عياده العازمي
0218 فهد محمد راشد جغيثم
0219 محمد عنيزان ناصر العجمي
0220 عارف راشد محمد العجمى
0221 عبدالله فوزان عبدالله الفوزان
0222 نواف محمد شريده العدواني
0223 مترك محمد شبيب العجمى
0224 مشعل مزعل شفاقه العنزى
0225 فيصل مزيد هزاع العازمى
0226 عبدالله عبدالعزيز خالد البلوشى
0227 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشايع
0228 سعود على حمود العجيل
0229 عبدالرحيم عيسى عبدالرحيم الصفار
0230 فالح فلاح فالح حجيلان
0231 محمد مطلق مبرد العميرى
0232 محمد جاسم حسين مبارك
0233 خالد سالم محمد العجمي
0234 مضحي هزاع عبدالله الهاجري
0235 عبدالرحمن حمد احمد السعيد
0236 نايف مرسال معاشى الحسينى
0237 فهد محمد غصن العجمى
0238 فهد فهيد محمد العجمى
0239 زبير محمد سبتي الكندري
0240 محمد عياده ابريم معتوق
0241 مبارك حسين مهدي العجمي
0242 عبدالله محمد فراج السهلي
0243 عبدالعزيز مسعود فالح العجمي
0244 محمد احمد عباس احمد عباس
0245 خالد عذاب حسين عبدالله
0246 انور سامي محمد الحسن
0247 ماجد هابس راضى الشمرى
0248 سعود فهد عيد الدرزي
0249 ناصر حسن ناصر الصايغ
0250 طينان حزام فهيد العجمى
0251 خالد هزاع صالح العتيبى
0252 أحمد خالد علي المعيوف
0253 محمد صمعان عبد الهادى العجمى
0254 نايف غلاب عواد العازمي
0255 بدر محماس سعد عليبي العازمي
0256 خالد جمال احمد العوضى
0257 هادي راشد سعيد الكداري
0258 سعد مجاهد سعيد المطيرى