بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، قام نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى مشروع إستاد جابر المبارك الحمد الصباح ويرافقة مدير إدارة المشاريع الحكوميه العميد حسن محمد يوسف وبحضور مدير المشروع المهندس محمد إسحاق وذلك لتفقد الإشتراطات الوقائية من قبل قطاع الوقاية بقوة الإطفاء العام تمهيدا لإصدار ترخيص الإطفاء .

وتأتي هذه الزيارات التفقدية تأتي من أجل متابعة المنشآت والمباني لشروط السلامة والوقاية من الحريق خلال مراحل البناء إلى انتهاء المشروع.

كما ذكر اللواء خالد عبدالله أن قوة الاطفاء العام تعمل مع الجهات الحكومية و القطاع الخاص كفريق واحد من أجل تحقيق الأمن المجتمعي.

حضر الزيارة التفقدية عدد من ضباط قوة الإطفاء العام وممثلين المكتب الهندسي والقائمين على المشروع.