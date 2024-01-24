تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة من سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

يشرفني وقد تفضلتم سموكم بإصدار أمركم السامي بتعييني نائبا للأمير طوال فترات غياب سموكم، رعاكم الله، عن البلاد أن أرفع إلى مقام سموكم أجزل آيات الثناء والعرفان على هذه الثقة السامية الغالية.



ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إلى مقامكم السامي بعظيم العرفان وبالغ الامتنان على تعزيز ثقتكم الغالية.



أدعو الله تعالى أن أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه وأن يوفقني لخدمة بلادنا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم، حفظكم الله ورعاكم.



وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار.