

حسمت السنغال حاملة اللقب صدارتها للمجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا 2-0، أول من أمس على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو، لتكون الوحيدة بين منتخبات النسخة الحالية التي تحقق العلامة الكاملة، حيث سجل المدافع عبدولاي سيك (61) والمهاجم البديل إليمان نداي (90) للسنغال، التي فازت بأقل مجهود ممكن وأكدت تأهلها الذي حسمته خلال الجولة الماضية.



وأكدت «أسود التيرانغا» المصنفة 20 عالميا، صدارتها للمجموعة بـ 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الكاميرون التي حلت ثانية بفارق الأهداف عن غينيا وتأهلتا معا إلى ثمن النهائي، فيما حلت غامبيا في المركز الأخير من دون رصيد.



وأجرى مدرب السنغال أليو سيسيه تغييرين فقط على تشكيلته التي فازت على الكاميرون 3-1، فأشرك المدافع عبدولاي سيك ولاعب الوسط نامباليس ميندي.



وبعد شوط أول شهد سيطرة سنغالية واضحة دون تسجيل أهداف وسط تكتل دفاعي كبير من غينيا، جاء الشوط الثاني قويا، حيث واصل «أسود التيرانغا» السيطرة على اللقاء، وبعد ركلة حرة على الرواق الأيمن، أرسل دياتا عرضية متقنة قابلها سيك برأسية مباشرة هذه المرة للمرمى عجز الحارس إبراهيم كونيه عن التصدي لها (61)، وبعد هجمة مرتدة سريعة، وزع القائد ساديو مانيه الكرة للمنطلق البديل نداي الذي توغل في يمين المنطقة المحرمة وأطلق قذيفة أرضية على يمين كونيه (90).



وبرهنت السنغال التي تعيش فترة ذهبية على جديتها لاقتناص اللقب مجددا. وهي تبدو على الطريق الصحيح لذلك بأداء فني راق ونجاعة هجومية كبيرة وصلابة دفاعية، إذا سجلت 8 أهداف واستقبلت هدفا يتيما.



وتسعى السنغال إلى استغلال توهج جيلها الذهبي الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة القارية التي خضعت لها أخيرا مطلع 2022.



بدورها، عادت الكاميرون من بعيد وحققت فوزا بشق الأنفس على غامبيا 3-2، بعد مباراة مجنونة حيث افتتحت التسجيل في الدقيقة (56) عبر كارل توكو إيكامبي، ولكن غامبيا ردت بهدفين سجلهما أبلي جالو وإيبريما كولي في الدقيقتين (72 و85)، وهو ما يعني خروج الكاميرون من البطولة، حيث إن الفوز وحده ما يضمن لها البقاء، وهو ما تحقق لها في غضون 3 دقائق، حيث عادلت النتيجة عبر جيمس جوميز مدافع غامبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (87) قبل أن ينتزع كريستوفر ووه هدف الفوز في الدقيقة (91).



وبهذا الفوز رفع منتخب «الأسود غير المروضة» رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وانتزع بطاقة التأهل بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على غينيا صاحب المركز الثالث، وصعدت لخوض قمة كروية من العيار الثقيل أمام نيجيريا في دور الـ 16، أمام منتخب غينيا، الذي تأهل للدور التالي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث فسيلاقي غينيا الاستوائية متصدر المجموعة الأولى في دور الـ 16.