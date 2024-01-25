

تلقى الشارع الرياضي الجزائري ضربة قوية بوداع «محاربي الصحراء» منافسات كأس أفريقيا بعد الهزيمة من موريتانيا، حيث علقت صحيفة «أخبار اليوم» الجزائرية على خروج «الخضر» قائلة: «انتهى الدرس».

وأضافت: «الخضر يودعون كأس أفريقيا إثر خيبة جديدة»، كما تناولت صحيفة «الشروق» الجزائرية، خبر خروج المنتخب قائلة:«قدم لاعبو المنتخب الوطني جمال بلماضي أمام موريتانيا أسوأ مباراة في الكان».

كما ذكرت صحيفة «الخبر» أن المنتخب الجزائري لم يستحق التأهل للدور المقبل نظرا لما قدمه «الخضر» في الدور الأول. وأضافت أن الفريق ظهر بأداء باهت وروح قتالية شبه منعدمة، مؤكدة أن آمال الجزائريين ضاعت في محو خيبة نسخة الكاميرون، لتكون هذه الخيبة هي الأخرى مدوية في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وتحدثت الصحيفة عن مستقبل المدرب الوطني جمال بلماضي، قائلة: «يستحيل حاليا استمرار بلماضي أو مواصلة مشواره مع الخضر الذي أكثر ما يحتاجون إليه ضخ دماء جديدة وفلسفة جديدة». كما عنونت صحيفة «البلاد» على خروج منتخب الجزائري: «الجزائر تودع المنافسة».

وذكرت أن نتيجة الشوط الأول كانت بمنزلة المفاجأة الكبيرة والصادمة لمحاربي الصحراء. وأضافت أن أبطال أفريقيا مرتين لم يتمكنوا من تعديل النتيجة وتحقيق التعادل طوال أحداث الشوط الثاني.