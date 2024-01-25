

أكدت أنغولا تفوقها في المجموعة الرابعة وواصلت عروضها القوية محققه فوزا مستحقا على «خيول» بوركينا فاسو على ملعب «شارل كونان باني» في ياموسوكرو، لتتأهل إلى دور الـ 16 بعد 14 عاما من الغياب، كما رافقتها بوركينا فاسو وصيفة لها.



وتقاسم المنتخبان السيطرة في الشوط الأول، مع أفضلية للمنتخب البوركيني، إذ أهدر عيسى كابوري فرصة مؤاتية للتسجيل عندما وصلته الكرة وهو مواجه للمرمى إلا أنه سدد فوق العارضة (25)، وانبرى الأنغولي فريدي الى ركلة حرة فأرسلها متقنة أمام المرمى البوركيني، حيث تطاول لها مابولولو وحولها رأسية قوية الى يمين الحارس هيرفيه كوفي (36)، فيما سيطر منتخب «الخيول» على الشوط الثاني بعد التغييرات الهجومية للمدرب الفرنسي أوبير فيلو، أملا في إدراك التعادل حيث صنع لاعبوه فرصا عدة، وعلى عكس سير اللعب، أضافت أنغولا هدفا ثانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر البديل سلفادور.



وتلعب أنغولا في بواكي مع ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة في 27 يناير، فيما تصطدم بوركينا فاسو في ياماسوكرو بالسنغال حاملة اللقب في 29 منه.