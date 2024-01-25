

أقال الاتحاد العاجي امس مدرب المنتخب الأول الفرنسي جان لوي غاسيه من منصبه خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا بسبب سوء النتائج. وقال الاتحاد، في بيان «أنهي عقدا المدرب جان-لوي غاسيه ومساعده غيزلان برانتان بسبب سوء النتائج». وأوضح ان أحد مساعديه إيميرس فاييه سيشغل المنصب مؤقتا. ومنيت كوت ديفوار حامل اللقب مرتين في 1992 و2015 بخسارة مذلة أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في ثالث وآخر مبارياتها ضمن دور المجموعات الإثنين الماضي لتضعه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط انتظارا لاحتمالية دخوله ضمن أفضل 4 ثوالث إلى الدور القادم.