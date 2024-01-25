

أبدى مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي تحمله لمسؤولية خروج «محاربي الصحراء» مبكرا من كأس أمم أفريقيا 2023، ملمحا إلى أن هذا الإخفاق قد يترتب عليه رحيله من منصبه.



منتخب الجزائر ودع البطولة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، وذلك بعد خسارته بهدف دون رد أمام موريتانيا مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة، وبهذه الخسارة توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الأخير، فيما حسمت أنغولا صدارتها للمجموعة الرابعة بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط بفضل فوزها بهدفين نظيفين على بوركينا فاسو التي حلت ثانية بـ 4 نقاط، كما ضمنت موريتانيا الصعود لأول مرة إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات برصيد 3 نقاط.



وعقب اللقاء، قال بلماضي: «لم تسر الأمور كما أردت، وأتحمل المسؤولية بالكامل»، مشيرا إلى أن منتخب الجزائر تحسن كثيرا منذ توليه تدريب المنتخب في عام 2018، مضيفا: «عندما وصلت كان المنتخب في المركز الـ 14 بين منتخبات أفريقيا وفي المركز 60 على العالم، ولكنه الآن في المركز الرابع في القارة السمراء والـ 30 عالميا».



وقال: «هناك الكثير من الأمور لا أستطيع أن أفهمها، أو أوضحها، لقد صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، ولكننا لم نسجل». وواصل «عندما لا تستطيع إنهاء الفرص التي تسنح لك، لا يمكنك أن تحقق التأهل، خاصة أن كرة القدم الأفريقية تطورت كثيرا، وأصبحت كل المباريات صعبة وتلعب على جزئيات صغيرة».



وتابع: «لقد تلقينا أهدافا من وضعيات صعبة، سواء من ركلات جزاء، وكرات ميتة، أو مثلما حدث اليوم عندما تلقينا هدفا من كرة ثابتة». وأضاف: «صراحة غياب بن سبعيني وبن ناصر، أثر علينا كثيرا للأسف، صحيح أننا نمتلك لاعبين جاهزين، ولكن أن تضطر لأن تجري الكثير من التغييرات الاضطرارية على التشكيلة، فالنتيجة ستكون قاسية، ورغم ذلك أتحمل مسؤوليتي الكاملة».



وختم: «أحترم منتخب موريتانيا كثيرا، وقد طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية، فأنا إنسان أحب الفوز دائما، وللأسف الحظ خاننا في نهاية المطاف».



وأكد أنه سيناقش مصيره مع الجهات المسؤولة فور عودته إلى الجزائر، مشددا على أن الإقصاء للمرة الثانية على التوالي يصعب تجرعه.



وأضاف: «أتحمل مسؤولية الإقصاء للمرة الثانية على التوالي، والآن لا يمكنني أن أحدد موقفي من المواصلة، وعندما أعود إلى الجزائر، سأتكلم بشأن مستقبلي».



بدروه، عبر المدافع عيسى ماندي، عن حزنه بعد الخسارة، وقال: «الأمور لم تسر معنا بالشكل المطلوب، كنا نحاول أن نعود في النتيجة، ونحقق على الأقل التعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل، ولكن للأسف حدث ما لم نكن نتوقعه».



وأضاف: «نحن جميعا نتحمل مسؤولية هذا الإخفاق، صحيح أن النتيجة لم تكن إيجابية، لكن أؤكد أننا قدمنا كل ما لدينا من أجل إسعاد الشعب الجزائري». واختتم: «لا يمكنني أن أشرح ماذا حدث، وما الذي تعرضنا له، كل ما يمكنني تقديمه هو الاعتذار للشعب الجزائري، وكل الجماهير التي سافرت معنا إلى كوت ديفوار لمؤازرتنا».



كما أكد زميله أحمد توبة أن الجميع يتحمل مسؤولية الخروج من الدور الأول، مضيفا: «نشعر بحزن كبير، كانت لدينا الكثير من الطموحات في هذه البطولة، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق ما كنا نصبو إليه».



وبين: «المسؤولية يتحملها الجميع، نحن هنا بمنزلة عائلة، وعندما نتعرض لهزيمة نتحملها جميعا». واختتم: «أعتقد أن المدرب جمال بلماضي اختار أفضل اللاعبين في هذه البطولة، وكل اللاعبين الجاهزين حضروا هنا، لكن للأسف النتيجة كانت مخيبة».