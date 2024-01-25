زكّت اللجنة العربية المؤقتة لبحث إجراءات وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني دولة الكويت لرئاسة اللجنة التي جاء تشكيلها بناء على قرار الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية الاثنين الماضي.



وقال المندوب الدائم لدولة الكويت السفير طلال المطيري في تصريح لـ«كونا» إن اللجنة المشكلة مكلفة بدراسة الاجراءات التي يمكن القيام بها على المستويات القانونية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية تفعيلا لقرار الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين الأول من أمس الأول الاثنين بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وأضاف المطيري ان هذه التزكية من الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعكس مدى التقدير العربي لدور الكويت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موضحا أن مهام اللجنة هي تحضير قائمة بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية والديبلوماسية التي يمكن للدول العربية أن تتخذها لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين فورا بالإضافة إلى منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية.



من جانبه، قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إن دولة فلسطين تقدمت إلى اللجنة بمجموعة من المقترحات بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية لوقف العدوان، مضيفا ان كل دولة تتخذ من الاجراءات ما يناسبها وفق قرارها السيادي.



وأكد العكلوك أن الجامعة العربية بدولها الأعضاء أمام تحد من نوع مختلف وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى القيام بالفعل وعدم الاكتفاء بالبيانات.



وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد طالب في قرار أصدره في دورته غير العادية الاثنين الماضي بناء على طلب فلسطين بتشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة للجامعة العربية لبحث وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وبحسب القرار، فإن اللجنة مكلفة بإعداد تقرير في غضون أسبوع بشأن الإجراءات والخطوات للرد على استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين على أن يتم تعميم التقرير على الدول الأعضاء بعد اعتماده.