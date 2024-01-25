استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان أمس، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن خالص تهنئته لسموه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له كل التوفيق والسداد وللكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.



وكان في معية سموه، نجلاه سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، وسمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي.



حضر المقابلة، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.



كما استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير، يرافقه أمين عام جمعية الهلال الأحمر مها البرجس، والجراح الفلسطيني د.غسان أبوستة، ومدير المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين المحامي الطيب علي.



جرى خلال اللقاء استعراض حجم الأضرار التي أصابت المنظومة الصحية في قطاع غزة وسبل تعزيز دعم الجهود الإغاثية والإنسانية للأشقاء في فلسطين، إضافة إلى الجهود القانونية الدولية لإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولذوي ضحايا حادث سقوط المنازل جراء الانهيار الأرضي الواقع في مقاطعة يوننان جنوبي غرب الصين.