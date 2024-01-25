التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.



وأكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء دعم الكويت للجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة في المجالين الإنمائي والإنساني حول العالم.



كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة التاريخية بين الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات.



كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد بنائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة وليد بن عبدالكريم الخريجي في مدينة نيويورك، حيث تم استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين الكويت والسعودية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولوث والتنمية في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.