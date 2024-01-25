قال رئيس قسم الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي ان مرض حب الشباب عبارة عن التهاب مزمن للغدد الدهنية وبصيلات الشعر يظهر عادة على شكل بثور أو حبوب أو خراريج أو تكيسات وفي بعض الأحيان ندبات، مشيرا إلى أنه يظهر مع بداية البلوغ لدى الاناث قبل الذكور بنحو عامين، وتصل ذروته في الرابعة عشرة بالنسبة للإناث والسادسة عشرة لدى الذكور، بينما تتناقص لدى الإناث، مؤكدا ان الإصابة به تصل ذروتها بين السادسة عشرة والثامنة عشرة وتبدأ بعد ذلك في الهدوء ولكنها لا تختفي حتى أوائل أو منتصف العشرينات. وقال العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إن لحب الشباب أساسا وراثيا، وتوضح الدراسات والتقارير أن نسبة الإصابة به قد تصل الى 45% من الذكور في سن المدرسة وببلوغ سن الأربعين نجد أن نسبة الإصابة تقارب 1% لدى الذكور و5% في الإناث، مبينا ان الوجه أكثر عرضة للإصابة بالمرض، يليه أعلى الظهر والصدر، ويظهر على الوجه لدى صغار السن، أما في الكبار فيكون ظهوره على الظهر.وأضاف: هناك 3 أنواع من الإصابة بحب الشباب، النوع الأول هو البثور غير ملتهبة «الكيميدون» والتي تكون لها الغالبية في الظهور لدى المرضى صغار السن، وتكون إما سوداء أو بيضاء، والثاني البقع المتقيحة والتي تقترن بتكوين الندبات، اما الثالث فتكون البثور الملتهبة الحمراء بأشكالها المختلفة. وكشف ان هناك عوامل مساعدة لزيادة نسبة الإصابة بحب الشباب منها، العوامل والاضطرابات النفسية والضغوط العصبية التي قد تزيد سوء الحالة، والاكتئاب والدورة الشهرية «الطمث»، كما ان 70% من النساء يحدث لهن تهيج لحب الشباب من 2 إلى 7 أيام قبل بدء الطمث، مشيرا الى ان الغذاء عامة ليس له تأثير في ظهور حب الشباب، إلا أن بعض المرضى قد يحدث لهم تهيج نتيجة تناول بعض أنواع الطعام مثل الشيوكولاتة والأطعمة الحريفة، مبينا ان المريض يتحسن في فصل الصيف إضافة الى الأدوية، حيث وجد ان لها تأثيرا على حب الشباب منها، بعض أدوية الصرع، وعلاج الدرن.وعن أسباب ظهور حب الشباب، لافتا العتيبي إلى زيادة إفراز المادة الدهنية، وتكسر البصيلات الدهنية غير الطبيعي «تكوين البثور»، وتكاثر البكتيريا المسببة لحب الشباب، وجود الكيراتين في مجرى قناة الغدد الزهمية، موضحا انه يجب قبل بدء العلاج لحب الشباب مناقشة أسبابه مع المريض، كما يجب توضيح كيفية العلاج مع توزيع بعض النشرات الصحية التوضيحية للمريض.