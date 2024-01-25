بشرى شعبان



في إطار تنفيذ المشروع التنموي «المنظومة المهنية للاستقدام الذكي» استقبلت م.رباب عبدالله العصيمي نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة م.سيد جلال الطبطبائي نائب المدير العام للتدريب، وذلك لمناقشة آلية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بهدف بدء تنفيذ الاختبارات المهنية للعمالة، وذلك للارتقاء بالمستوى المهاري لسوق العمل الكويتي، وتلك الاختبارات هي إحدى آليات الهيئة العامة للقوى العاملة لتمكين العمالة الوطنية وخلق فرص العمل، ومن ثم تعديل التركيبة السكانية للكويت.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة عليا بين الجهتين للإشراف على تنفيذ المشروع من خلال خطوات تنفيذية فاعلة، ومن مهام اللجنة الإشراف على 4 فرق تخصصية مشتركة بين الهيئتين لوضع آليات العمل التنفيذي للمشروع، وتم تكليف إدارة معايير سوق العمل بقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق للبدء بتنفيذ الاختبارات المهنية للقطاع الإنشائي بسوق العمل والذي يضم حوالي 400 ألف عامل وافد تقريبا.



في نهاية الاجتماع تقدمت م.رباب بالشكر لوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والحضور من الهيئة العامة للقوى العاملة.