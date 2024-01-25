نسعى إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع



أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها لاتحاد المهندسين العرب وتوسيع المشاركة فيه على مختلف الأصعدة ومنح الفرصة كاملة لكل الأعضاء من النقابات والجمعيات والهيئات الهندسية العربية، مثمنة تجاوب أعضاء المجلس الأعلى مع مقترحات الكويت لتعزيز التضامن الهندسي المهني العربي.



وشاركت الجمعية في اجتماعات الدورة 79 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بوفد ترأسه رئيس الجمعية م.فيصل العتل وضم في عضويته كلا من نائب الرئيس م.محمد السبيعي، وأمين الصندوق م.علي الفيلكاوي، وأمين السر م.فهد العتيبي والأمين العام المساعد للاتحاد الهندسي الخليجي م.معجب العجمي.



وقال العتل خلال ختام المشاركة في الاجتماع في بيان صحافي: حرصنا على تأييد قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بمخاطبة رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين WFEO لإصدار بيان من المنظمة الدولية لوقف العدوان الصهيوني وفتح ممرات العبور لمرور المساعدات إلى أهلنا في غزة، مضيفا أن المهندسين في الكويت لم يتوانوا في دعوة الاتحادات أو المنظمات المهنية حول العالم لدعم فلسطين والتصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأضاف: من المقترحات التي حظيت بتأييدنا العمل على إنشاء هيئة عربية - هندسية لإعمار قطاع غزة يكون مركزها الأمانة العامة للاتحاد وتتولى الدعم والإسناد الهندسي والمالي لأهلنا في غزة وتقديم كل ما يمكن لتجاوز المحنة الإنسانية التي يمرون بها، لافتا إلى أن هذا الموقف نابع من ثبات الكويتيين على نصره قضية فلسطين وإقامة دولتها على أرضها.



وأشار إلى ترحيب وفد الكويت بقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالجانب المهني والتنظيمي وتطوير آليات الاعتماد الأكاديمي للجامعات والكليات الهندسية العربية، والاستفادة من خبرة الكويت في إنشاء لجنة التعليم الهندسي العربي، مؤكدا ترحيب المهندسين في الكويت باستضافة فعاليات اللجان الدائمة وأنشطة المجلس الأعلى وغيره من الهيئات الهندسية العربية وتعزيز العمل الهندسي المشترك وتطوير أنظمة مزاولة المهنة الهندسية وتوحيدها على النطاق العربي.