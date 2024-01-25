أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح الكويت في «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة» م.سميرة الكندري أن الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستدامة البيئية.



جاء ذلك في تصريح أدلت به الكندري لـ «كونا» عقب فعالية أقامها جناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة بعنوان «دور القطاع الخاص نحو الاستدامة» بمشاركة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وشركة «ايكويت» للبتروكيماويات.



وقالت الكندري إنه «لا يمكن تحقيق التطور والرفاهية من دون السعي والمحافظة على الموارد البيئية والبشرية والعمل على استدامتها»، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في الاستدامة والوعي والمشاريع البيئية.



وأضافت أن الجناح يبرز دور الكويت وأجهزتها الحكومية في المشاريع البيئية والاستدامة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص الكويتي له دور في هذا الشأن، إضافة إلى الإيمان بأن طريق الوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي هو تضافر جهود مختلف الجهات في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني.



وبينت الكندري حرص الجناح على إبراز المبادرات البيئية سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص مثل حملات التدوير وأكياس البلاستيك، مؤكدة أهمية تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام.



وذكرت أنه من خلال هذه الفعالية نستعرض السياسات البيئية والجهود المختلفة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستدامة وبيان مسؤوليتهم الاجتماعية وذلك كجزء من مشاركة الكويت في معرض إكسبو الدوحة.



وأشارت الكندري إلى أن الجناح الكويتي أقام العديد من الأنشطة والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة مع مختلف الجهات، مبينة أنه سيعمل على تنظيم فعاليات في الأعياد الوطنية يومي 25 و26 فبراير.



وقد افتتح معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة في أكتوبر الماضي، ويستمر لغاية مارس المقبل.