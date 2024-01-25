احتشاء عضلة القلب قد يحدث من دون ألم



دحض د.ألكسندر مياسنيكوف الأسطورة الشائعة التي تفيد بأن الألم وحده يشير إلى وجود اضطرابات خطيرة في عمل القلب. ووفقا له، أحيانا يمكن أن يمرض القلب وقت الوفاة فقط كما يحصل في حال الذبحة الصدرية، لذلك يجب الانتباه إلى مشكلات القلب قبل الإصابة بتصلب الشرايين والشعور بألم في الصدر.



ويقول: «يشير شعور الشخص بالألم، إلى أنه يعاني بالفعل من انقباضات كارثية. وهذه صرخة من القلب طلبا للمساعدة». لكن أحيانا لا يشعر الشخص بأي ألم حتى في حال وجود مشكلات خطيرة بالقلب بما فيها احتشاء عضلة القلب، لأن النهايات العصبية في لحظة وقوع الحادث تفقد القدرة على إرسال الإشارة.



ويقول: «هذا خطر جدا، لأنه إذا كان هؤلاء الأشخاص يشعرون بالألم سيطلبون المساعدة ويتصلون بسيارة إسعاف لنقلهم إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية سريعة لهم، لكنهم يموتون فجأة». وينصح مياسنيكوف بضرورة الخضوع للفحوصات الطبية الدورية بصورة منتظمة من أجل تحديد مستوى الغلوكوز في الدم، وارتفاع مستوى ضغط الدم، ومستوى الكوليسترول بنوعيه «الجيد» و«السيئ»، ومؤشر كتلة الجسم والتاريخ المرضي للعائلة لاستبعاد الأمراض الوراثية.

المصدر: عن «فيستي. رو»