

بشار جاسم الكندري



أطلق الفنان الإماراتي غيث الهايم أغنيته الجديدة التي حملت عنوان «يا صاحبي» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، من كلماته وألحانه وغنائه، وتوزيع ومكس حاتم منصور، وجيتارات جوزيف ديمرجيان.



الأغنية الجديدة «يا صاحبي» تعد استكمالا لنجاح أغنية «زين البلادي» وهي التجربة الثانية التي يقدم بها هذا اللون الشعبي الإماراتي التي أصدرها مع بداية العام الجديد 2024، وحققت اكثر من مليون مشاهدة.



وتقول كلمات أغنية يا صاحبي:



يا صاحبي وشلون عني اتخلا..



وانا فهالدنيا مالي بدالك



ليكون ناوي تعذب من اللي..



فعيونه شالك



يا صاحبي.. الحق علي..



مشتاق أنا.. ويكفي جفى



ومع إطلاق أغنيته الجديدة «يا صاحبي» يعيش الفنان غيث الهايم، حالة من النشاط الفني، خصوصا أن الأغنية الأخيرة جاءت باللهجة الخليجية، ليبرز من خلالها موهبته في الغناء، ثم أضاف إليها الكتابة والتلحين ليعكس بصوته وكلماته وألحانه، جماليات الغناء بكل الألوان، خصوصا ان فكرة الأغنية: يا صاحبي، تحمل الكثير من المشاعر، وتعبر عن الشوق والحنين.